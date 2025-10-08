Don Gianpaolo è il nuovo parroco del Santuario della Madonna di Casaluce

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà don Gianpaolo Vingelli, capo della segreteria del vescovo di Aversa Angelo Spinillo, l’amministratore parrocchiale della chiesa di Santa Maria ad Nives di Casaluce.L’insediamento è in programma mercoledì 8 ottobre alle 18 con una solenne messa. I fedeli accolgono il nuovo parroco con gioia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gianpaolo - nuovo

Cerca Video su questo argomento: Don Gianpaolo 232 Nuovo