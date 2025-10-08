Don Gianpaolo è il nuovo parroco del Santuario della Madonna di Casaluce
Sarà don Gianpaolo Vingelli, capo della segreteria del vescovo di Aversa Angelo Spinillo, l’amministratore parrocchiale della chiesa di Santa Maria ad Nives di Casaluce.L’insediamento è in programma mercoledì 8 ottobre alle 18 con una solenne messa. I fedeli accolgono il nuovo parroco con gioia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
