Sarà il primo sacerdote ad essere chiamato a dirigere l’ istituto paritario “San Giuseppe“ di Vigevano. Don Riccardo Campari, 44 anni, parroco di Parona, Albonese e Nicorvo nonché responsabile dell’Ufficio scuola della Diocesi ed insegnante di religione, sarà il nuovo dirigente dell’istituto di vicolo Deomini. Si tratta di una novità perché l’istituto nella sua lunga storia, è stato diretto da suore o da laici. Ora la scelta è ricaduta su don Campari che già ricopriva importanti ruoli nella struttura scolastica che abbraccia l’arco che va dalla scuola dell’infanzia alle superiori e che ora conta più di 200 iscritti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Campari alla guida dell’istituto San Giuseppe