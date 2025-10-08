Tempo di lettura: 2 minuti Il 12 ottobre la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP) torna con la “Manovra per la Vita”: in oltre 60 piazze italiane pediatri e infermieri insegneranno a genitori, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo. Poche nozioni e gesti semplici, ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte e che tutti dovrebbero conoscere. L’evento è stato supportato dal Rotary Club di Benevento, dall’Ordine dei Medici e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Domeniche della salute, gli eventi per il cittadino promossi dal Rotary Club