Domeniche della salute gli eventi per il cittadino promossi dal Rotary Club
Tempo di lettura: 2 minuti Il 12 ottobre la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP) torna con la “Manovra per la Vita”: in oltre 60 piazze italiane pediatri e infermieri insegneranno a genitori, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo. Poche nozioni e gesti semplici, ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte e che tutti dovrebbero conoscere. L’evento è stato supportato dal Rotary Club di Benevento, dall’Ordine dei Medici e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: domeniche - salute
La @cri_benevento al fianco della prevenzione e della salute! Questa mattina in Corso Garibaldi di #Benevento l’appuntamento di ottobre de “Le Domeniche della Salute”, promosso dal @rotaryclubbenevento, con il servizio di Eco-doppler TSA a cura del - facebook.com Vai su Facebook
Salute. Udito Italia: tornano le domeniche di prevenzione di Nonno ascoltami! - ’, la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia che quest’anno giunge alla sua sedicesim ... Secondo dire.it
Wwf, eventi per chiedere più verde, più biodiversità, più salute nelle nostre città - Sabato 4 e domenica 5 settembre torna Urban Nature, l’annuale iniziativa con cui il WWF vuol promuovere la conoscenza e, insieme, la tutela e la crescita della natura in città ... Da msn.com