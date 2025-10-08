Domenica 19 ottobre il vintage di East Market ospita la prima Dog Parade
Nuovo appuntamento con East Market, l’ evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
