Domani riapre l'ascensore del Monte Echia chiuso dopo il crollo di calcinacci
A partire dalle ore 7 di domani, giovedì 9 ottobre, riaprirà al pubblico l'ascensore del Monte Echia, che era stato chiuso ieri in seguito al crollo di alcuni calcinacci dal costone di tufo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: domani - riapre
Riapre domani a mezzogiorno la strada del Passo dello Stelvio
Cucine Popolari amplia il menù. Domani riapre il ristorante, al via anche esposizioni di quadri
Da domani riapre il Podere Pantaleone
#napoli, domani riapre al pubblico l'#ascensore del #monte echia - X Vai su X
”DA DOMANI SI RIAPRE!”DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA | PRANZO E CENAMENÙ ALLA CARTA DI CUCINA ROMANAGIOVEDÌ SERA: MENÙ PESCE €22 (bevande escluse)VENERDÌ SERA: MENÙ DEGUSTAZIONE ROMANA €28 (bevande e - facebook.com Vai su Facebook
Domani riapre l’ascensore del Monte Echia, chiuso dopo il crollo di calcinacci - A partire dalle ore 7 di domani, giovedì 9 ottobre, riaprirà al pubblico l'ascensore del Monte Echia, che era stato chiuso ieri in seguito al crollo ... Riporta fanpage.it
Napoli, domani riapre al pubblico l'ascensore del Monte Echia - Lo rende noto l'Anm informando che l'apertura al pubblico è prevista per le 7. Scrive msn.com