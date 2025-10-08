Dolore cronico la cena benefica a ’I Sempra Zovan’

È stata una serata all’insegna della solidarietà e della partecipazione quella che si è svolta al centro sociale ’I Sempra Zovan’ di San Mauro Pascoli. La cena benefica organizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Isal ha registrato un’ampia adesione da parte dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’appello per sostenere la ricerca sul dolore cronico. L’atmosfera conviviale e il clima di comunità hanno reso l’evento un momento di incontro genuino, dove il piacere dello stare insieme si è unito a un obiettivo concreto e importante: raccogliere fondi per la Fondazione Isal, impegnata da anni nello sviluppo di nuove cure a favore delle persone che convivono con il dolore cronico persistente e incurabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

