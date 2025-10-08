Dolly Parton rinvia Las Vegas | la sorella chiede preghiere torna nel 2026

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025

Preoccupazione e affetto si intrecciano intorno a Dolly Parton: l’artista ha rinviato la residency di Las Vegas per motivi di salute e la sorella Freida ha invitato i fan alla preghiera, accendendo una mobilitazione che attraversa la comunità country e non solo. L’appello che ha scosso il silenzio La notte di veglia raccontata da Freida . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

