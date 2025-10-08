Dolly Parton non sta bene la sorella | Pregate per lei

Un’ondata di preoccupazione sta investendo il mondo country: la sorella di Dolly Parton sta implorando i fan di sostenere con le loro preghiere l’icona settantanovenne. Un messaggio dal cuore. La famiglia di Dolly Parton chiede ai fan di sostenere con le loro preghiere la leggenda del country, che sta affrontando problemi di salute che l’hanno costretta a cancellare diverse apparizioni pubbliche. Freida Parton, sorella di Dolly, martedì ha pubblicato su Facebook un messaggio sincero che rivela quanto sia preoccupata. “La scorsa notte sono rimasta sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella Dolly”, ha scritto Freida. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Dolly Parton non sta bene, la sorella: ”Pregate per lei”

