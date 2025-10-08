Dolly Parton l’allarme della sorella | Pregate per lei

Preoccupa la salute di Dolly Parton. La sorella della cantautrice country, Freida, ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Facebook che solleva diversi timori per le condizioni della star. «Ieri sono stata sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella», ha scritto sui social. «Molti di voi sapranno che ultimamente non è al meglio. Credo davvero nel potere della preghiera: chiedo a tutto il mondo che la ama di diventare guerriero e pregare con me ». Freida Parton ha poi concluso il messaggio con una nota ottimistica: «È forte e amata. So nel mio cuore che starà benissimo. Buona fortuna, sorellina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

