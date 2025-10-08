Dolly Parton la sorella Freida | Non volevo far spaventare nessuno Mia sorella è stata un po’ sotto tono e io credo nel potere della preghiera

8 ott 2025

Nei giorni scorsi aveva chiesto preghiere per Dolly. La cantante sta avendo problemi legati a un calcolo renale, e aveva rivelato: «Date le mie condizioni, non riuscirò a provare e mettere insieme lo spettacolo che voglio farvi vedere e che vi meritate». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

