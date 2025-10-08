Dolly Parton la sorella Freida | Non volevo far spaventare nessuno Mia sorella è stata un po’ sotto tono e io credo nel potere della preghiera

Nei giorni scorsi aveva chiesto preghiere per Dolly. La cantante sta avendo problemi legati a un calcolo renale, e aveva rivelato: «Date le mie condizioni, non riuscirò a provare e mettere insieme lo spettacolo che voglio farvi vedere e che vi meritate». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dolly Parton, la sorella Freida: «Non volevo far spaventare nessuno. Mia sorella è stata un po’ sotto tono e io credo nel potere della preghiera»

In questa notizia si parla di: dolly - parton

Esplora la Magica Collezione di Fragranze di Dolly Parton Disponibile da Walmart

Patrimonio di dolly parton: il sorprendente motivo dietro un valore ridotto

Mötley Crüe e Dolly Parton presentano dölly crüe: un incontro imperdibile

La rivincita del fax: 25 milioni di persone nel mondo ancora lo usano, tra cui tante star come Dolly Parton #fax - facebook.com Vai su Facebook

Dolly Parton sta poco bene: rimandati i concerti di Las Vegas https://rockol.it/news-754417/dolly-parton-sta-poco-bene-cancellati-i-concerti-di-las-vegas… - X Vai su X

Dolly Parton, la sorella: “Pregate per lei” - Pregare per Dolly Parton, è quello che ha chiesto la soroella Freida ai fan spiegando che la cantante “non si è sentita al meglio di recente”, due settimane dopo che l’artista aveva rinviato una ... Lo riporta rockol.it

Dolly Parton non sta bene, la sorella chiedere di pregare per lei - Freida Parton ha aggiornato i fan sulle condizioni della Regina del Country, che due settimane fa aveva rinviato la residency in programma a dicembre a Las Vegas per non specificati “problemi di ... Riporta tg24.sky.it