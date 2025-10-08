Dolly Parton | la regina del country non sta bene e cancella i concerti
A seminare timori per le condizioni di salute di Dolly Parton è stato un post della sorella, Freida, che chiedeva ai fan di pregare per lei. Poche ore dopo, Freida, via Facebook, ha precisato: “Voglio chiarire una cosa. Non volevo spaventare nessuno o far sembrare la cosa così grave quando ho chiesto di pregare per Dolly. Non è stata benissimo e ho semplicemente chiesto preghiere perché credo fermamente nel potere della preghiera. Era solo la richiesta di una sorellina che chiedeva preghiere per la sua sorella maggiore”. Pare che la regina del country, che ha79 anni, sia alle prese con un fastidioso calcolo renale che l’ha costretta a cancellare tutti gli spettacoli che aveva in programma a Las Vegas. 🔗 Leggi su Panorama.it
