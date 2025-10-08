Il sorriso è di quelli spenti. E per chi conosce bene Dodo sa che questo rappresenta un bel problema. L’esterno brasiliano è lontano anni luce dalla sua versione migliore. I problemi della Fiorentina nascono anche dal rendimento complicato degli esterni. Due leader - lui e Gosens - non calciatori qualsiasi all’interno delle dinamiche viola. Dodo corre, si impegna, ma in questa fase gli riesce poco. Tocca a Pioli capirne il motivo, perché a ben vedere il brasiliano non è il solo. Anzi, probabilmente nessuno all’interno della rosa della Fiorentina sta rendendo per il proprio valore. Soltanto Kean ha mostrato di poter essere quello ammirato e apprezzato lo scorso anno, capace di mettere a segno (anche grazie agli assist di Dodo) 25 gol in stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dodo, ci sono da ritrovare sorrisi e giocate. Gosens e quell’ autocritica per ripartire