Docenti e Ata arriva il nuovo piano di welfare | come accedere a sconti e promozioni

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato il nuovo piano di welfare 2025 per docenti e personale Ata, con promozioni e sconti su prodotti e servizi riservati ai dipendenti della scuola. A darne notizia è stato il ministro Giuseppe Valditara con una avviso nel quale si annuncia la sottoscrizione di nuove convenzioni non onerose aventi l’obiettivo di vendita al personale della scuola di beni e servizi a condizioni agevolate mediante la piattaforma tecnologica dedicata. Si ricorda che, già dal suo debutto di due anni fa, sulla piattaforma si possono trovare promozioni per chi cerchi biglietti scontati per treni (Trenitalia e Italo), voli aerei (Ita Airways), parcheggi presso Aeroporti di Roma Fiumicino e tanto altro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Docenti e Ata, arriva il nuovo piano di welfare: come accedere a sconti e promozioni

