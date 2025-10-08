Djokovic vomita in campo poi ferma il raccattapalle | il suo è un gesto di estrema educazione

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione serbo è approdato ai quarti del torneo di Shanghai nonostante la grande sofferenza per il malessere provocato dal grande caldo e dall'umidità. Durante il match contro Munar ha avuto un conato ma ha mostrato contegno e sensibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Novak Djokovic vomita in campo a Shanghai: “Giocare in queste condizioni è brutale”

