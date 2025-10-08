Divieto di velo integrale nei luoghi pubblici | cosa prevede la proposta di FdI
Un disegno di legge che promette battaglia al fondamentalismo islamico. Questa la proposta targata Fratelli d’Italia presentata alla Camera dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, dal responsabile programma di FdI Francesco Filini e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Nel ddl è prevista una stretta ai finanziamenti alle moschee, il divieto dell’uso del velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3 mila euro e una normativa contro i matrimoni musulmani forzati. I parlamentari mirano ad attaccare «la creazione di quelle contro-società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento ma viene applicata sostanzialmente la legge sharitica», spiega la deputata FdI Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito. 🔗 Leggi su Open.online
