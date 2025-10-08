Divieto di velo integrale in pubblico | la proposta di FdI

Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge contro il separatismo islamico. All’interno del testo si parla di regolamentare i finanziamenti alle moschee. Ma anche e soprattutto di impedire e vietare l’uso del velo integrale nei luoghi pubblici. Le multe andranno fino a 3 mila euro. La proposta prevede anche l’inserimento di una norma contro i matrimoni musulmani forzati. A depositarla sono stati il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, con il responsabile programma di FdI Francesco Filini, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Sara Kelany, deputata FdI e responsabile del Dipartimento Immigrazione Il divieto di velo integrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

