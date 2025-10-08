Divieto di social per gli under 14 | nuovo ddl della Lega

In Senato è arrivato un ddl a firma della leghista Erika Stefani e di altri membri del partito, tra cui il vicepresidente Gian Marco Centinaio, sul divieto dell'uso dei social network agli under 14. Da tempo si parla della possibilità di introdurre norme che possano regolare l'accesso a Facebook, Instagram, TikTok e X in base all'età per evitare fenomeni di dipendenza, violenza o suicidio. Nel testo del ddl della Lega si parla del divieto di «utilizzo delle piattaforme». Uno stop netto, a cui seguirebbe dopo i 14 anni e fino ai 16 un periodo in cui gli adolescenti dovrebbero accedere ai social solo dopo «l'acquisizione del consenso dei rispettivi tutori legali».

