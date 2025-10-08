Divieto di fumo negli ambienti scolastici | in una scheda la sintesi
Il divieto di fumo negli istituti scolastici è uno strumento per proteggere la salute pubblica e promuovere stili di vita sani tra giovani e adulti. Tale divieto si applica non solo all’interno degli edifici scolastici ma anche alle aree esterne di pertinenza (cortili, parcheggi, ecc.), includendo anche le sigarette elettroniche. Normativa di riferimento Ambito di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
