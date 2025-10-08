Erano da poco passate le 21,30 di lunedì sera quando al Pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia quando un giovane ha dato in escandescenze tanto che sono stati chiamati in causa i carabinieri per bloccarlo. Ieri al giudice ha detto di avere 22 anni, di essere nato in Macedonia. Senza fissa dimora, sarebbe giunto nella Bergamasca il 27 settembre scorso con l’obiettivo di dare una svolta alla sua vita. Prima di arrivare al Pronto soccorso (in aula ha detto di non ricordare se era arrivato da solo o accompagnato da qualcuno) era stato intercettato nel comune di Vaprio d’Adda, ubriaco, mentre infastidiva i passanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Diventa una furia in ospedale. Condannato