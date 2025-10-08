Disunione europea | cosa rivela la gestione delle crisi sanitarie in Europa

L’ultima grande emergenza sanitaria avrebbe potuto rappresentare l’occasione per l’ Europa di dimostrare al mondo la solidità del suo progetto politico e sociale. Si è rivelata, invece, la conferma di quanto il continente resti fragile e diviso quando si tratta di salute pubblica. La corsa ai vaccini lo ha mostrato chiaramente: decisioni prese a Bruxelles, pensate per garantire equità e coesione, si sono spesso tradotte in ritardi burocratici, diffidenze reciproche e marcate disuguaglianze tra i Paesi membri. La centralizzazione degli acquisti, scelta necessaria per evitare un “tutti contro tutti” tra gli Stati, si è rivelata un’arma a doppio taglio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - (Dis)unione europea: cosa rivela la gestione delle crisi sanitarie in Europa