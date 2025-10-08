Disuguaglianza e povertà ingiusta | il rapporto Oxfam
A livello globale siamo nell’ora più buia per l’uguaglianza economica. A certificarlo il rapporto Disuguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata presentato da Oxfam all’inizio dell’anno, in occasione dell’apertura del World Economic Forum. Il rapporto evidenzia come la crescita della concentrazione della ricchezza non sia in molti casi frutto di merito. Si tratta infatti di una realtà ascrivibile a un sistema economico “estrattivo”, in cui chi è al vertice spreme e prosciuga capitale umano e risorse. Il rapporto mette in luce altresì come il riconoscimento e la premialità di contesti ed individui che sono già avvantaggiati sia una scelta tutta politica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
