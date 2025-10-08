Distretto sociale Est Milano C’è il posto per due candidati
Prove di autonomia per disabili, il Distretto sociale Est Milano cerca due candidati, per loro ci sono un appartamento a Rodano e un percorso di inserimento professionale e formazione. Casa e mestiere, "le due chiavi per assicurare pari opportunità - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi Sociali a Pioltello - quattro persone sono già state inserite in altri contesti, stiamo completando il puzzle". L’abitazione era una delle due confiscate alla mafia e destinate all’ housing sociale. Doppio riscatto, dunque, per il progetto distrettuale " Traiettorie e occasioni " allargato anche a Segrate e Vimodrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Una sfida vinta”: Tommaso Di Napoli, Governatore del Distretto 108 Ya Lions International, conclude il suo anno sociale
Consegnate le Card ai caregiver familiari dei 23 Comuni del Distretto Sociale B
Eccoci all' ultima tappa delle Camminate in Famiglia proposta dal Distretto Famiglia Giudicarie Esteriori . Grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta Geopark. Tutte le informazioni qui sotto! Agenzia coesione sociale Distretto Fa
Bonus affitti, al via le domande per residenti distretto Est Milano - Fra i requisiti per accedere al bonus, essere residenti da almeno sei mesi, un Isee di massimo 26mila euro e non avere procedure di sfratto in corso. Da tg24.sky.it
Un aiuto al telefono - Il Distretto sociale Est Milano offre una linea telefonica per aiutare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nei quattro Comuni membri. Riporta ilgiorno.it