Distretto sociale Est Milano C’è il posto per due candidati

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prove di autonomia per disabili, il Distretto sociale Est Milano cerca due candidati, per loro ci sono un appartamento a Rodano e un percorso di inserimento professionale e formazione. Casa e mestiere, "le due chiavi per assicurare pari opportunità - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi Sociali a Pioltello - quattro persone sono già state inserite in altri contesti, stiamo completando il puzzle". L’abitazione era una delle due confiscate alla mafia e destinate all’ housing sociale. Doppio riscatto, dunque, per il progetto distrettuale " Traiettorie e occasioni " allargato anche a Segrate e Vimodrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

