Dissesto idrogeologico | il Piemonte approva il piano 2025

Novaratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso l'intesa sul programma regionale 2025 di difesa del suolo, che prevede 13 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro.Il piano, elaborato dalla Regione Piemonte -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

