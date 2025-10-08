Dissalatore mobile marino Giugni | non impatta fondamentale
Roma, 8 ott. (askanews) - "Finalmente sono su questa nave, ne sento parlare da tanto e la promoviamo da tanto. Il problema dell'acqua è urgente e avere questo tipo di soluzioni che non impattano è fondamentale". Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi al Porto di Napoli. "Vista l'importanza di disciplinare al meglio questa materia, ci rammarica constatare che la Legge SalvaMare sia ancora lettera morta in attesa dei decreti attuativi, tra cui quello relativo all'Art. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dissalatore - mobile
Dissalatore mobile, sopralluogo di Schifani e Colianni a Porto Empedocle: “Da agosto acqua nelle condutture”
Dissalatore mobile marino, Pecoraro: risposta win-win
Al via i primi cantieri per il nuovo dissalatore a Taranto! Un'opera strategica che garantirà acqua potabile a 385mila persone, secondo Acquedotto Pugliese. #AcquaFutura #Infrastrutture #Studio100 #Taranto #NotizieTaranto #TarantoOggi #AttualitàTaranto - facebook.com Vai su Facebook
Guasto al dissalatore di Porto Empedocle: la colonna d’acqua filmata dai bagnanti L'inconveniente forse durante un test per aumentare la produzione fino ai quasi 100 litri al secondo https://lasicilia.it/agrigento/guasto-al-dissalatore-di-porto-empedocle-la-colo - X Vai su X
Dissalatore mobile marino, Giugni: non impatta, fondamentale - Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da ... Lo riporta libero.it