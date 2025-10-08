Dissalatore mobile marino Giugni | non impatta fondamentale

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) - "Finalmente sono su questa nave, ne sento parlare da tanto e la promoviamo da tanto. Il problema dell'acqua è urgente e avere questo tipo di soluzioni che non impattano è fondamentale". Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi al Porto di Napoli. "Vista l'importanza di disciplinare al meglio questa materia, ci rammarica constatare che la Legge SalvaMare sia ancora lettera morta in attesa dei decreti attuativi, tra cui quello relativo all'Art. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dissalatore mobile marino giugni non impatta fondamentale

© Quotidiano.net - Dissalatore mobile marino, Giugni: non impatta, fondamentale

In questa notizia si parla di: dissalatore - mobile

Dissalatore mobile, sopralluogo di Schifani e Colianni a Porto Empedocle: “Da agosto acqua nelle condutture”

Dissalatore mobile marino, Pecoraro: risposta win-win

dissalatore mobile marino giugniDissalatore mobile marino, Giugni: non impatta, fondamentale - Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da ... Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Dissalatore Mobile Marino Giugni