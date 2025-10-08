Dissalatore mobile marino Giugni | non impatta fondamentale

Roma, 8 ott. (askanews) - "Finalmente sono su questa nave, ne sento parlare da tanto e la promoviamo da tanto. Il problema dell'acqua è urgente e avere questo tipo di soluzioni che non impattano è fondamentale". Lo ha evidenziato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo, in occasione della visita ufficiale promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione al dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi al Porto di Napoli. "Vista l'importanza di disciplinare al meglio questa materia, ci rammarica constatare che la Legge SalvaMare sia ancora lettera morta in attesa dei decreti attuativi, tra cui quello relativo all'Art. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

