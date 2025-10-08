Dissalatore mobile marino Amm Leone | è di interesse e valore

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) - "La proposta del dissalatore mobile marino è di assoluto interesse e valore. Come Guardia Costiera monitoreremo l'utilizzo di questa unità innovativa". Lo ha affermato l'Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in occasione della visita ufficiale al dissalatore mobile marino di Marnavi al Porto di Napoli. "Riteniamo il progetto sfidante e in linea con le più innovative politiche di attenzione alla natura, come facciamo quotidianamente, affiancheremo gli armatori e le comunità costiere e insulari. È noto che i dissalatori tradizionali, quelli fissi a terra, siano anche produttori di emissioni e impattanti sull'ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dissalatore mobile marino amm leone 232 di interesse e valore

© Quotidiano.net - Dissalatore mobile marino, Amm. Leone: è di interesse e valore

In questa notizia si parla di: dissalatore - mobile

Dissalatore mobile, sopralluogo di Schifani e Colianni a Porto Empedocle: “Da agosto acqua nelle condutture”

Dissalatore mobile marino, Giugni: non impatta, fondamentale

Dissalatore mobile marino, Pecoraro: risposta win-win

dissalatore mobile marino ammDissalatore mobile marino, Conti (Mase): tecnologia da replicare - (askanews) – Alla visita ufficiale a Napoli promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra ETS e Fondazione Marevivo al dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi ... Secondo quotidianodelsud.it

dissalatore mobile marino ammDissalatore mobile marino, visita alla nave di Marnavi al porto di Napoli - 7 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – La crisi climatica impone soluzioni urgenti ma sostenibili per garantire l’accesso all’acqua potabile di qualità, specialmente nelle isole minori e negli a ... Si legge su quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Dissalatore Mobile Marino Amm