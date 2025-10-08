Disputato al Tennis Certosa il torneo under ' Road to Torino'

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso sui campi del Tennis Certosa il torneo giovanile facente parte del Circuito Nazionale “Road to Torino”. Le gare in programma sono state di singolare e doppio, riservate ai migliori agli under 9, under 11 e under 13 tesserati per i Circoli della Toscana. Il Circuito, composto di tre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

