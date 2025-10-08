Disputato al Tennis Certosa il torneo under ' Road to Torino'
Si è concluso sui campi del Tennis Certosa il torneo giovanile facente parte del Circuito Nazionale “Road to Torino”. Le gare in programma sono state di singolare e doppio, riservate ai migliori agli under 9, under 11 e under 13 tesserati per i Circoli della Toscana. Il Circuito, composto di tre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Grande vittoria per Mattia Toscano al Road to Torino Under 11 disputato al Napoli Tennis Center! In singolare, Mattia conquista la finale battendo Adamo 6-4 6-2. In doppio, insieme a Della Corte, supera la coppia Puca–Adamo 6-4 7-6.
Tradizionale torneo di tennis. Gli amici di Gege tutti in campo - Per il tredicesimo anno consecutivo si è disputato a Villa Margherita, nel verde del Monte Ardizio, il tradizionale torneo estivo di tennis "Gli amici dei Gege".