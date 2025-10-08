Disparità nelle tariffe per il sostegno educativo Castaldini Forza Italia chiede uniformità per scuole paritarie e statali in Emilia-Romagna

Valentina Castaldini, consigliere regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, ha presentato un'interrogazione alla Giunta per denunciare il disallineamento delle tariffe orarie riconosciute agli insegnanti di sostegno tra scuole paritarie e altri contesti educativi. La questione riguarda direttamente il diritto all'inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disabilità nella regione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

