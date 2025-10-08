Disparità nelle tariffe per il sostegno educativo Castaldini Forza Italia chiede uniformità per scuole paritarie e statali in Emilia-Romagna
Valentina Castaldini, consigliere regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, ha presentato un'interrogazione alla Giunta per denunciare il disallineamento delle tariffe orarie riconosciute agli insegnanti di sostegno tra scuole paritarie e altri contesti educativi. La questione riguarda direttamente il diritto all'inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disabilità nella regione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: disparit - tariffe
? Tariffe parcheggi A Cagliari, il servizio di gestione e custodia dei parcheggi è in concessione a Parkar s.r.l (società partecipata dal Comune di Cagliari e da CTM S.p.a.), che determina le tariffe per le aree di sosta a pagamento. Scopri nel carosello le aree - facebook.com Vai su Facebook
Sostegno educativo ai minori - educativi per combattere la povertà educativa nel Sud a sostegno del Terzo settore. Si legge su ilsole24ore.com
Ucraina: Sos Villaggi dei Bambini, “entro il 2025 supporto psicosociale, educativo e sostegno economico a circa 6.600 persone, di cui oltre 4.500 minorenni” - ucraino, nel terzo anniversario dall’inizio della guerra, sono cresciute del 30% rispetto l’anno precedente. Secondo agensir.it