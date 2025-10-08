Disordini? Nulla a che fare col popolo palestinese Piantedosi inchioda i ProPal

"È parso evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese. Questo Governo, anche grazie ai più recenti strumenti normativi introdotti, continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza, tra cui quella citata dagli onorevoli interroganti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Disordini? Nulla a che fare col popolo palestinese". Piantedosi inchioda i ProPal

Piantedosi smaschera i ProPal: "Disordini non hanno nulla a che fare col popolo palestinese" - "È parso evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese. Secondo iltempo.it

«Viva il 7 ottobre» il volantino choc dei Giovani palestinesi di Bologna e la manifestazione. La Prefettura: «Sarà vietata» - Il gruppo vuole celebrare l'attacco di Hamas in Israele nel giorno dell'anniversario con un corteo non autorizzato. Riporta msn.com