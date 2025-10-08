Disordini? Nulla a che fare col popolo palestinese Piantedosi inchioda i ProPal

Iltempo.it | 8 ott 2025

"È parso evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese. Questo Governo, anche grazie ai più recenti strumenti normativi introdotti, continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza, tra cui quella citata dagli onorevoli interroganti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

