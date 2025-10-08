Disoccupato ma creativo | coltivava mezzo quintale di marijuana sul balcone

I carabinieri della stazione di Grumello del Monte, in collaborazione con la Polizia Locale del paese, hanno denunciato un uomo di 62 anni, incensurato e disoccupato, che aveva allestito all'interno e all'esterno della sua abitazione una vera e propria serra per la coltivazione (illecita) di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it