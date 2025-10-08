Disgrazia in Italia bimbo precipita dal quinto piano | Un tonfo sordo I vicini sotto shock

Un boato improvviso, poi le urla dei vicini che hanno assistito increduli alla scena. Una tranquilla mattina di inizio settimana si è trasformata in un momento di angoscia e paura, quando un bambino è precipitato dal balcone di casa, sotto gli occhi attoniti di chi si trovava in strada. L’immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio, ma le condizioni del piccolo restano estremamente gravi. L’intera comunità è sotto shock. I residenti si interrogano sulle cause dell’incidente e sul modo in cui il bambino possa essere caduto da un’altezza tanto pericolosa. In queste ore, gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, mentre medici e infermieri lottano per salvargli la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

