Discretion Nicole Kidman protagonista del nuovo legal drama di Paramount+ | con lei anche Elle Fanning

Nicole Kidman amplia la sua già ricca filmografia televisiva con Discretion, nuova serie Paramount+ prodotta da A24 e ispirata a un’idea originale della scrittrice Chandler Baker. Accanto a lei, nel cast e in produzione, ci sarà Elle Fanning. Un progetto che conferma la centralità dell’attrice australiana sul piccolo schermo dopo titoli come Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Perfect Couple. Indice. Di cosa parla Discretion con Nicole Kidman. Dietro le quinte: A24, Chandler Baker e la coppia Kidman–Fanning. Perché aspettarla. FAQ Discretion con Nicole Kidman. Di cosa parla Discretion con Nicole Kidman. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

