Discarica di inerti il Comune chiude | No all’impianto
"Il Comune di Civitanova darà parere negativo alla realizzazione di una struttura di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali inerti". Claudio Morresi, vicesindaco, parla anche a nome del suo partito, Forza Italia, per chiarire che "non lasceremo soli i cittadini in questa battaglia". la questione è quella aperta dalla richiesta della ditta Frantumazioni Srl di Penna San Giovanni di costruire l’impianto a Santa Maria Apparente, in via del Torrione, su un terreno di proprietà del titolare dell’impresa. Il provvedimento unico autorizzatorio è sotto esame in Provincia "ma come Comune – spiega Morresi – saremo convocati al tavolo e in quella sede diremo la nostra, ed è un no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
