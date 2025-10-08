Discarica caso percolato rimandato
Si parlerà nella conferenza dei servizi di novembre, cui parteciperà anche l’Arpam, dell’aspetto ritenuto più problematico della richiesta di ampiamento della discarica ‘Castellano’, ovvero il progetto per un impianto di trattamento del percolato come proposto dall’Ecoelpidiense. La discussione, dunque, è solo rimandata. Nella Conferenza di Servizi di ieri si è parlato delle due vasche di trattamento, di quella da 45mila mc per la bonifica di materiali non pericolosi (perché preventivamente trattati in loco prima di essere portati in discarica) provenienti dalla bonifica dell’ex Fim; e di quella da 12mila mc destinata invece ad accogliere alcune tipologie di rifiuti, prevalentemente industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: discarica - caso
La discarica a Canal San Bovo preoccupa il Veneto: "In caso di piene e temporali alto rischio di contaminazione dei corsi d'acqua: occorre difendere Vanoi, Cismon e Brenta" Leggi l’articolo tinyurl.com/ur8dfudx - facebook.com Vai su Facebook
Discarica, caso percolato rimandato - Si parlerà nella conferenza dei servizi di novembre, cui parteciperà anche l’Arpam, dell’aspetto ritenuto più problematico della richiesta di ampiamento della discarica ‘Castellano’, ovvero il progett ... Lo riporta msn.com
Discariche di Chivasso: percolato oltre soglia, scatta l’ordinanza del Comune - Il 23 settembre il Comune di Chivasso ha emesso un’ ordinanza che impone alla società SGRA ( ex SMC) di far scendere, entro 15 giorni, il percolato delle discariche Chivasso 1 e Chivasso 2 al livello ... Secondo giornalelavoce.it