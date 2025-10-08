Discarica caso percolato rimandato

Si parlerà nella conferenza dei servizi di novembre, cui parteciperà anche l’Arpam, dell’aspetto ritenuto più problematico della richiesta di ampiamento della discarica ‘Castellano’, ovvero il progetto per un impianto di trattamento del percolato come proposto dall’Ecoelpidiense. La discussione, dunque, è solo rimandata. Nella Conferenza di Servizi di ieri si è parlato delle due vasche di trattamento, di quella da 45mila mc per la bonifica di materiali non pericolosi (perché preventivamente trattati in loco prima di essere portati in discarica) provenienti dalla bonifica dell’ex Fim; e di quella da 12mila mc destinata invece ad accogliere alcune tipologie di rifiuti, prevalentemente industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

