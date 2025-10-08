Disabili nelle scuole Gallina Cittadinanzattiva | Gli assistenti igienico-sanitari e gli Asacom vanno stabilizzati

Il presidente di Cittadinanzattiva Giovanni Gallina e il comitato oip denunciano "le condizioni dei bambini disabili nelle scuole"."Ho potuto ascoltare diverse testimonianze da parte dei genitori e ho visto con i miei occhi il disagio di questo inizio d'anno scolastico. Ci sono bambini che non.

Laboratori culinari nelle scuole del Municipio 2: "Progetto per ragazzi disabili dai 12 ai 17 anni"

Giovanni Gallina: "Nessun taglio ai diritti ai ragazzi disabili nelle scuole, il comitato scende in campo"

Scuole al via tra disagi: alunni disabili senza assistenza fino a ottobre

Scuole senza personale specializzato per gli alunni disabili: Lettera della Flc Cgil Palermo al Prefetto

"Disservizi nelle scuole del Comune di Palermo e provincia per l'assenza di personale specializzato nell'assistenza agli alunni con disabilità". Lettera della Flc Cgil al Prefetto Palermo 6 ottobre 2025 - La Flc Cgil Palermo, a seguito delle numerose e reiterate s

Disabili nelle scuole, Gallina (Udc): "In audizione chiederemo la stabilizzazione degli operatori che assicurano il servizio igienico personale e Asacom" - p denunciano: "E' una vergogna, bambini disabili nelle scuole lasciati in un angolo perché mancano le figure, i bambini traumatizz ...

