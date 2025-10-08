Dirigente della nazionale giapponese condannato | immagini di abusi su minori durante un volo

Kageyama fermato a Parigi, stava vedendo sull'aereo contenuti illeciti su minori: 18 mesi con pena sospesa e addio al Giappone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

