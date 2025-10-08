Direttore sportivo Juve svelato il retroscena | quel nome di livello accostato ai bianconeri non è mai stato un reale obiettivo Cosa è successo

Direttore sportivo Juve, svelato il retroscena che riguarda anche i bianconeri: ecco cosa è successo. Un nome prestigioso, un accostamento suggestivo, ma una trattativa mai realmente esistita. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla posizione di Rui Pedro Braz, dirigente portoghese recentemente passato all’Al Ahli, smentendo di fatto le voci che lo avevano indicato come un possibile candidato per il ruolo di Direttore Sportivo della Juventus. Nei mesi scorsi, durante la fase di ristrutturazione dirigenziale del club bianconero, il nome dell’ex uomo mercato del Benfica era circolato con insistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

