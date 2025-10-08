Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it La Nazionale italiana si prepara ad affrontare Estonia e Israele per le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. Due test da non fallire per la truppa di Gattuso che torna protagonista in questa sosta dal campionato. DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) La Serie A è arrivata alla seconda pausa stagionale con Napoli e Roma in vetta a 15 punti, seguite dal Milan a 13. Dal campo al mercato, tutte le news di oggi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre LIVE