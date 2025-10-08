Diretta | Israele ferma la nuova ondata della Flotilla | Espelleremo tutti
Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Lo Stato ebraico assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Hamas apre intanto al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Witkoff e Kushner oggi ai colloqui a Sharm in Egitto. Scontri ieri a Bologna al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare l'attacco del 7 ottobre, nonostante i divieti. Quel giorno "rimarrà una pagina turpe della storia", dice Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
