diplomazia scientifica e culturale per costruire ponti di dialogo e pace

di Gabriele Masiero PISA "Mi fa piacere avere nuovamente incontrato Aya Almaghari, la studentessa palestinese che avevo già visto ad Amman e che è arrivata a Pisa insieme ad altri 39 studenti palestinesi nel primo corridoio umanitario universitario aperto in Europa". Così il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in visita istituzionale all’Ateneo pisano dove in rettorato ha incontrato il rettore Riccardo Zucchi e anche Rino Casella, il professore rimasto contuso il 16 settembre scorso spintonato da studenti proPal che avevano fatto irruzione nell’aula dove stava facendo lezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

