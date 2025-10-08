Dipasquale firma anche la regia | | Impossibile fare di più del già fatto Ecco perché noi abbiamo ‘tolto’

"Una stagione importante, accompagnata da diverse attività ‘preliminari’ che hanno coinvolto pubblico, scuole e giovani". Così l’assessore alla cultura Marta Paraventi apre la conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone lirico delle Muse. Il riferimento è a " Tutti all’Opera! ", ricco programma fatto di incontri, dirette Facebook, la consueta guida all’opera e una mostra. E, ricorda il presidente della Fondazione Teatro delle Muse Andrea Zampini, l’anteprima giovani, "iniziativa a cui tengo tantissimo, anche perché è un investimento verso il futuro". Zampini sottolinea il "rinnovato rapporto di collaborazione con Marche Teatro, che proseguirà in futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

