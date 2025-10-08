Dimore storiche in festa nel weekend due aperture straordinarie

Casa Moretti a Cesenatico e la Casa Studio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo sono le strutture che sabato 11 ottobre apriranno gratuitamente le porte in occasione della quarta edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, evento organizzato dall’Associazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: dimore - storiche

Castelli Aperti: il 24 agosto un viaggio tra dimore storiche e borghi antichi del Piemonte

Viaggio nel tempo: le Dimore Storiche del Pinerolese aprono ai visitatori

Festival della Tuscia, concerti tra borghi e dimore storiche

Le dimore storiche del #FVG aprono i loro archivi. Per la prima volta coinvolto l'Archivio della Fondazione Roberto Capucci di #VillaManin @dimorestoriche - X Vai su X

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e Associazione Dimore Storiche Italiane e presentano... SICUREZZA ANTINCENDIO E DIMORE STORICHE Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Martedì 7 Ottobre, 14.30-19.00 Sala Ales - facebook.com Vai su Facebook

Dimore storiche in festa: l’11 ottobre a Faenza aprono l’Archivio Pignatelli e la Casa Bendandi - Le dimore storiche tornano protagoniste a Faenza con la quarta edizione di “Carte in Dimora. Secondo ravennanotizie.it

Domenica di Carta e Carte in Dimora. Un weekend per scoprire gli archivi storici pubblici e privati - La doppia iniziativa in sinergia tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, dedicati rispettivamente al patrimonio documentale delle Dimore storiche e a quello ... Segnala repubblica.it