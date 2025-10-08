Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi Fi | Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania

Laverita.info | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 ottobre 2025. Il vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania Gianfranco Librandi commenta gli sviluppi della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Laverita.info

