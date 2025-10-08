Dimarco Inter con Chivu l’esterno è tornato super | da lui nasce l’attacco da record i numeri

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. In un momento particolarmente positivo per l’ Inter, dove la squadra di Cristian Chivu sta brillando per i tanti gol realizzati, uno dei protagonisti indiscussi è Federico Dimarco. Come evidenziato da Sky Sport, l’esterno sinistro nerazzurro è tornato al centro dell’attenzione, ritrovando la sua forma migliore dopo una stagione passata in ombra. La fabbrica dei gol dell’Inter ha prodotto finora 17 reti in Serie A (22 in totale, contando anche i gol in Champions League ), il che significa il miglior attacco del campionato, con ben 5 gol di vantaggio sul Napoli, attualmente in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco Inter, con Chivu l’esterno è tornato super: da lui nasce l’attacco da record, i numeri

In questa notizia si parla di: dimarco - inter

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!

Dimarco Inter, ora la titolarità è in bilico: Chivu cambia le gerarchie, la situazione

Dimarco is back Goal e assist, più una rete vanificata da una deviazione di Akanji in fuorigioco, e una spinta costante sulla fascia sinistra. Federico Dimarco è stato, insieme a Bonny, il protagonista indiscusso della goleada rifilata dall'Inter alla Cremonese, t - facebook.com Vai su Facebook

Dimarco? Decisamente soddisfatto della serata #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

L’Inter pende a sinistra: il rinato Dimarco eguaglia il record di Messi, a destra per Dumfries solo frustrazione - I due esterni dell'Inter stanno vivendo momenti opposti: Dimarco è tornato a segnare e sfornare assist, Dumfries vive la prima crisi della stagione ... Secondo sport.virgilio.it

Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - Arriva solo al minuto 87 il gol della bandiera di Bonazzoli che risveglia gli ospiti, ma fino a quel momento la squadra di Nicola è stata annullata dai nerazzurri ... Segnala tuttosport.com