Dimarco Inter come gestire il laterale nerazzurro? Come sono cambiate le cose sotto la guida di Cristian Chivu
Inter News 24 Dimarco Inter, l’esterno nerazzurro commenta il diverso approccio rispetto a Inzaghi e i dati sulle sue presenze. La gestione fisica di Federico Dimarco è tornata al centro dell’attenzione in casa Inter. Lo stesso giocatore ha rivelato come sotto Simone Inzaghi venisse spesso sostituito intorno all’ora di gioco, una scelta pensata per preservarlo e ridurre il rischio infortuni, ma che limitava la possibilità di accumulare ritmo e autonomia. Con l’arrivo di Cristian Chivu, il registro sembra cambiato, probabilmente accogliendo proprio le istanze del giocatore. I dati attuali mostrano un utilizzo diverso e più consistente, anche se resta da verificare nel lungo periodo se questa gestione permetterà a Dimarco di giocare complessivamente più minuti o se saranno comunque necessarie sostituzioni preventive. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - inter
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
Dimarco Inter, ora la titolarità è in bilico: Chivu cambia le gerarchie, la situazione
Dimarco is back Goal e assist, più una rete vanificata da una deviazione di Akanji in fuorigioco, e una spinta costante sulla fascia sinistra. Federico Dimarco è stato, insieme a Bonny, il protagonista indiscusso della goleada rifilata dall'Inter alla Cremonese, t - facebook.com Vai su Facebook
Dimarco? Decisamente soddisfatto della serata #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X
Inter, Dimarco: "Stasera dipende da noi, continuiamo quanto fatto la scorsa settimana" - Il laterale nerazzurro Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match casalingo di questa sera con l'Udinese, valido per il secondo turno di Serie A: "Dobbiamo continuare con ... Secondo tuttomercatoweb.com
Inter, le critiche di Dimarco a Inzaghi: «Giocando più spesso cresco di condizione, prima uscivo sempre dopo 60 minuti...» - In porta torna Sommer, Chivu: «Se pensassi di allenare solo 11 giocatori tralasciando gli altri 10 sarei sc ... Segnala msn.com