Dimarco Inter come gestire il laterale nerazzurro? Come sono cambiate le cose sotto la guida di Cristian Chivu

Inter News 24 Dimarco Inter, l’esterno nerazzurro commenta il diverso approccio rispetto a Inzaghi e i dati sulle sue presenze. La gestione fisica di Federico Dimarco è tornata al centro dell’attenzione in casa Inter. Lo stesso giocatore ha rivelato come sotto Simone Inzaghi venisse spesso sostituito intorno all’ora di gioco, una scelta pensata per preservarlo e ridurre il rischio infortuni, ma che limitava la possibilità di accumulare ritmo e autonomia. Con l’arrivo di Cristian Chivu, il registro sembra cambiato, probabilmente accogliendo proprio le istanze del giocatore. I dati attuali mostrano un utilizzo diverso e più consistente, anche se resta da verificare nel lungo periodo se questa gestione permetterà a Dimarco di giocare complessivamente più minuti o se saranno comunque necessarie sostituzioni preventive. 🔗 Leggi su Internews24.com

