dilagano le occupazioni a pisa blitz di notte al pacinotti stop lezioni in sette scuole

Pisa, 8 ottobre 2025 – Dopo le occupazioni avvenute nella notte tra domenica e lunedì in sei tra licei e istituti di Pisa, anche l’istituto Pacinotti è stato occupato nella nottata di lunedì. Salgono così a sette i complessi scolastici cittadini sotto occupazione da parte degli studenti, che hanno bloccato le lezioni per “esprimere non solo solidarietà al popolo palestinese ma soprattutto dissenso verso la posizione del governo”, come si legge in una nota diffusa dai collettivi. Oltre al Pacinotti, risultano occupati il Galilei, l’Ulisse Dini, il Buonarroti, il Giosuè Carducci, l’istituto Fascetti e il liceo artistico Russoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
