digitale e trasparenza le armi per prevenire la corruzione

La corruzione si combatte investendo sulla prevenzione, non solo sulla repressione. E la digitalizzazione può diventare un’arma decisiva per garantire trasparenza ed efficienza. È il messaggio lanciato da Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, durante il convegno "La legalità economico-finanziaria fra etica e mercato" che si è svolto ieri alla facoltà di Economia, organizzato dall’Univpm insieme a Oled e Dima. "Vediamo solo la punta dell’iceberg, quello che emerge dall’attività di contrasto – ha spiegato Giuseppe Busia –. Ma la massa resta sotto l’acqua. L’elemento più prezioso è lavorare sulla prevenzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
