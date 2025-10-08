Difesa Ue il Consiglio apre ai fondi comuni
Da mesi, nei corridoi di Bruxelles, si avverte la sensazione che qualcosa stia cambiando. Tra discussioni su bilanci, vincoli e priorità comuni, la difesa europea inizia a trasformarsi da esercizio diplomatico a progetto economico concreto. Oggi il Consiglio ha approvato la propria posizione sul pacchetto che incentiva gli investimenti legati alla difesa nel bilancio dell’Unione, aprendo i principali programmi comunitari a progetti con ricadute militari e duali. È un tassello della strategia ReArm Europe, che punta a tradurre la prontezza al 2030 in un obiettivo misurabile, non in uno slogan. Un bilancio più flessibile per l’industria della difesa europea In pratica la posizione dei governi sostiene un mini omnibus che ritocca cinque regolamenti per rendere più rapido e coerente l’afflusso di risorse verso la base tecnologica e industriale della difesa europea. 🔗 Leggi su Formiche.net
