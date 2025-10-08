Difesa | Richetti Az ' auguri al ministro Crosetto per pronta ripresa'

8 ott 2025

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Auguri sinceri al ministro Crosetto per una pronta ripresa a nome del gruppo di Azione alla Camera". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

