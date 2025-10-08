Difesa idraulica in Brianza Due vasche anti-piena contro alluvioni e allagamenti

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due vasche anti-piena. Verranno realizzate a Casatenovo. Serviranno per evitare alluvioni sia a Casatenovo, sia soprattutto più a valle, a Camparada e Arcore. Complessivamente conterranno fino a 100mila metri cubi di acqua, cioè 100 milioni di litri, tanti quanti 40 piscine olimpiche. L’acqua da stoccare sarà quella del torrente Molgorana. È quanto previsto del Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo allo studio idrogeologico, idraulico e ambientale per la sistemazione idraulica della Molgorana Occidentale, che attraversa i Comuni di Casatenovo, Camparada e Arcore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

difesa idraulica in brianza due vasche anti piena contro alluvioni e allagamenti

© Ilgiorno.it - Difesa idraulica in Brianza. Due vasche anti-piena contro alluvioni e allagamenti

In questa notizia si parla di: difesa - idraulica

Messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Faella. Giani. “Difesa del suolo come priorità”

Strategie di sicurezza. Fissato il calendario per la difesa idraulica di tutta la provincia

difesa idraulica brianza dueDifesa idraulica in Brianza. Due vasche anti-piena contro alluvioni e allagamenti - Serviranno a tutelare Casatenovo, ma soprattutto più a valle, Camparada e Arcore. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Idraulica Brianza Due