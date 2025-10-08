Difesa idraulica in Brianza Due vasche anti-piena contro alluvioni e allagamenti
Due vasche anti-piena. Verranno realizzate a Casatenovo. Serviranno per evitare alluvioni sia a Casatenovo, sia soprattutto più a valle, a Camparada e Arcore. Complessivamente conterranno fino a 100mila metri cubi di acqua, cioè 100 milioni di litri, tanti quanti 40 piscine olimpiche. L’acqua da stoccare sarà quella del torrente Molgorana. È quanto previsto del Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo allo studio idrogeologico, idraulico e ambientale per la sistemazione idraulica della Molgorana Occidentale, che attraversa i Comuni di Casatenovo, Camparada e Arcore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: difesa - idraulica
Messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Faella. Giani. “Difesa del suolo come priorità”
Strategie di sicurezza. Fissato il calendario per la difesa idraulica di tutta la provincia
PRATO: LAVORI IN CORSO SUL TORRENTE IOLO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SPALLETTA Il Consorzio di Bonifica sta intervenendo sul muro di difesa idraulica in sponda destra lungo via Argine del Fosso a valle di via Castruccio Stanno ava - facebook.com Vai su Facebook
Prosecuzione rifacimento muretto difesa idraulica porto peschereccio Da lunedì 29 settembre riprendono i lavori ? https://comune.caorle.ve.it/novita/prosecuzione-rifacimento-muretto-difesa-idraulica-porto-peschereccio/… | #caorle #caorlenews - X Vai su X
Difesa idraulica in Brianza. Due vasche anti-piena contro alluvioni e allagamenti - Serviranno a tutelare Casatenovo, ma soprattutto più a valle, Camparada e Arcore. Segnala ilgiorno.it