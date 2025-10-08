difesa idraulica in brianza due vasche anti piena contro alluvioni e allagamenti

Due vasche anti-piena. Verranno realizzate a Casatenovo. Serviranno per evitare alluvioni sia a Casatenovo, sia soprattutto più a valle, a Camparada e Arcore. Complessivamente conterranno fino a 100mila metri cubi di acqua, cioè 100 milioni di litri, tanti quanti 40 piscine olimpiche. L’acqua da stoccare sarà quella del torrente Molgorana. È quanto previsto del Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo allo studio idrogeologico, idraulico e ambientale per la sistemazione idraulica della Molgorana Occidentale, che attraversa i Comuni di Casatenovo, Camparada e Arcore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

