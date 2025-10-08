Diego Lopez Juventus è una suggestione sempre viva per i bianconeri? Cosa filtra sull’ex dirigente del Lens Gli aggiornamenti

Diego Lopez Juventus, un profilo globale per il mercato: Comolli conosce bene lo spagnolo, apprezzato per la sua fitta rete di contatti. Un profilo internazionale, un uomo di fiducia di Damien Comolli, un manager con una profonda conoscenza dello scouting a livello globale. Nella corsa alla poltrona di nuovo Direttore Sportivo della Juventus, la pista estera più calda è quella che porta allo spagnolo Diego Lopez. Come riportato da Tuttosport, il suo è uno dei tre nomi rimasti in lizza dopo l’uscita di scena di Rui Braz. Diego Lopez Juve: l’identikit del manager. Ex dirigente di club importanti come Lens e Bordeaux, Diego Lopez è un manager dal profilo marcatamente internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juventus è una suggestione sempre viva per i bianconeri? Cosa filtra sull’ex dirigente del Lens. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: diego - lopez

Il regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez a Vasto: vuole girare un film sulla pesca italiana

Kiss of the spider woman: diego luna e jennifer lopez nel dramma musicale innovativo

Diego Lopez Juventus, torna di moda il nome dell’ex Lens e Bordeaux come nuovo ds! Occhio anche a queste alternative: la lista aggiornata

Non tramonta la pista #DiegoLopez Tutti gli aggiornamenti - X Vai su X

È l’ex giocatore ed ex allenatore del Cagliari Diego Lopez l’ospite di oggi de “Il Cagliari in Diretta”, il salottino di Radiolina del giovedì dedicato al Cagliari Calcio che va in onda alle 18.30. ?Conducono Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu! C - facebook.com Vai su Facebook

Diego Lopez Juve, possibile svolta nella corsa al nuovo direttore sportivo: Comolli può accelerare per l’ex Lens e Bordeaux. Novità - Diego Lopez Juve, un profilo globale per il mercato: Comolli conosce bene lo spagnolo, apprezzato per la sua fitta rete di contatti Sfumata la pista che portava a Rui Braz, la Juventus valuta le alter ... Da juventusnews24.com

Juventus, il nuovo ds ancora non c'è: tre nomi in pole, chi viene dovrà vendere Koopmeiners - Sfumato Braz, che si è fatto sedurre dai soldi arabi e ha firmato per l'Al Ahli, il dg della Juventus Comolli è ancora alla ricerca di un direttore sportivo: si parla di Ottolini, Lopez o Bezhani. Lo riporta sport.virgilio.it